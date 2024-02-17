Полиция ФРГ в результате спецоперации в Вуппертале задержала двух человек

Немецкая полиция провела спецоперацию на железнодорожном вокзале в городе Вупперталь. В результате были задержаны два человека — мужчина и женщина, сообщает газета Bild со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Были получены сведения об очень опасном человеке. Его удалось задержать, сопротивления он не оказал. Мы изучаем, идет ли в случае задержанного речь о объявленном в федеральный розыск человеке. Никто не пострадал», — рассказал источник, добавив, что была задержана и спутница мужчины.

Речь, по данным газеты, может идти о разыскиваемом на протяжении 25 лет бывшем члене немецкой леворадикальной организации «Фракция Красной Армии» (RAF, Rote Armee Fraktion) Эрнсте-Фолькере Штаубе. В статье отмечается, что 69-летний мужчина находился в поезде, который прибыл на городской вокзал.

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