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Полиция ФРГ в результате спецоперации в Вуппертале задержала двух человек

Bild: полиция Германии в ходе операции задержала двух человек в Вуппертале

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Michael Probst/AP

Немецкая полиция провела спецоперацию на железнодорожном вокзале в городе Вупперталь. В результате были задержаны два человека — мужчина и женщина, сообщает газета Bild со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Были получены сведения об очень опасном человеке. Его удалось задержать, сопротивления он не оказал. Мы изучаем, идет ли в случае задержанного речь о объявленном в федеральный розыск человеке. Никто не пострадал», — рассказал источник, добавив, что была задержана и спутница мужчины.

Речь, по данным газеты, может идти о разыскиваемом на протяжении 25 лет бывшем члене немецкой леворадикальной организации «Фракция Красной Армии» (RAF, Rote Armee Fraktion) Эрнсте-Фолькере Штаубе. В статье отмечается, что 69-летний мужчина находился в поезде, который прибыл на городской вокзал.

Ранее сообщалось, что силовики оцепили вокзал в Вуппертале, было приостановлено движение составов на участке между Рурской областью и Кельном.

14 февраля в ФРГ задержанный за безбилетный проезд мужчина попытался украсть у полицейских наручники.

Ранее в Пулково задержали немца с пакетом мармеладных мишек с каннабисом.

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