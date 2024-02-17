В Турции суд отложил до марта слушания по делу о смерти Емельяновой

Суд в Турции отложил до марта слушания по делу о гибели в сентябре 2023 года россиянки Анастасии Емельяновой в провинции Эрзурум. К этому времени судебный орган постарается изучить данные со смарт-часов в последний день жизни 33-летней гражданки РФ, сообщает DHA.

По данным следствия, Емельянова работала в Турции администратором в одной из компаний. Там она познакомилась с 30-летним гражданином Сирии Мохаммедом Низаром Арнабехом, с которым у нее завязались дружеские отношения.

По словам соседей, вечером 20 сентября 2023 года между молодыми людьми произошла ссора, после которой россиянка была обнаружена мертвой. Арнабех заявил, что после обнаружения тела оповестил об этом соседей. В ходе расследования дела он был арестован по обвинению в убийстве. Сириец заявил, что не признает себя виновным. Тело россиянки было отправлено на родину.

«Сторона обвинения на заседании суда требовала признать сирийца виновным, однако суд принял промежуточное решение – изучить данные со смарт-часов, которые были на руке российской гражданки», – сообщила адвокат семьи Емельяновой Бегюм Осма.

До этого в Египте исчезла россиянка, которая не смогла подняться на поверхность после погружения в воду.

Ранее в Турции нашли тело пропавшей туристки из Кирова.