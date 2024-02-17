Политологи оценили кадры водружения российских флагов в Авдеевке

Поднятые российские флаги над Авдеевкой и уход украинских войск дальше на запад принесут жителям освобожденного города мир, который они долго ждали. Такое мнение в своем Теlegram-канале высказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

«Нашей земли становится больше. Это справедливо и главное, что сюда, где поднят российский флаг придет мир. Людям важен мир. Важно просто жить. Гордо и свободно», — написал автор поста.

Политолог отметил, что вопрос о целесообразности продолжения войны на Украине все громче звучит в западных экспертных кругах.

Он подчеркнул, что, по сути, масштабный конфликт в Европе с разрушением системы существующих отношений свою миссию выполнил.

«В конфликт удалось-таки втянуть Россию с развернутыми боевыми знаменами пусть и в режиме СВО. Тестирование реальных сил и средств, выявление проблемных участков прекрасно проведены накануне прямого и (как считают многие западные интеллектуалы) неизбежного принципиального столкновения с новой Россией Путина. Которая дерзнула бросить вызов однополярной западоцентричной системе отношений. На кону не Украина, хотя вопрос максимального переноса и укрепления границ на Запад важен. Такая логика у западных интерпретаторов», — заявил Алексей Мартынов.

Наша же история, по мнению эксперта, проще.

«Тут как в старом русском преферансе: свое берут сразу!», — заключил Мартынов.

Комментируя информацию о поднятых российских флагах в Авдеевке, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин, заявил в своем Теlеgram-канале, что гордится российскими военными.

«Наш флаг над Авдеевкой. Завод Коксохим. Горжусь нашими бойцами. Так держать!», — написал политолог.