Гладков сообщил об атаке на Грайворонский округ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что окраина села Почаево Грайворонского городского округа подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе.

По его словам, в результате взрыва пострадавших не обнаружено. Был поврежден трактор. На месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе. По словам губернатора, в Грайворонском городском округе под обстрел попали окраины сел Глотово и Безымено — там зафиксировано пять прилетов. По селу Журавлевка в Белгородском районе выпущено 17 минометных снарядов. По словам Гладкова, украинские войска также пытались атаковать село с помощью двух дронов-камикадзе. Как рассказал губернатор, прилеты также зафиксированы в Дубовском, Крутологском и Тавровском сельских поселениях.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.