Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали троих мужчин за сбыт похищенного из зоны СВО оружия

В Петербурге выявили цепочку сбыта похищенного из зоны СВО оружия

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жителям Петербурга грозит до 15 лет лишения свободы за сбыт оружия, похищенного из зоны СВО. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По версии правоохранителей, 50-летний контрактник украл 21 гранату, после этого попросил своего знакомого, который также является контрактником, отвезти их в Петербург. В городе подельник должен был передать предметы знакомому.

«Гранаты перевозились на личном автомобиле, сокрытые под обшивками дверей», – сообщается в публикации.

Предположительно, первый контрактник направил оружие своему знакомому для того, чтобы тот хранил его до апреля. В этом месяце мужчина планировал вернуться в город.

Всех троих оперативно задержали. На данный момент правоохранители поводят все необходимые мероприятия.

Ранее на Сахалине военного отправили в колонию за отказ участвовать в СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами