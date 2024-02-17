Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Жителей российских регионов предупредили об аномальных холодах

Вильфанд предупредил о холодах до -40°C в нескольких регионах РФ

close
100%
Shutterstock

В нескольких регионах России ожидается понижение температуры до -40°C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью RT.

По его словам, сильные морозы прогнозируются в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях, а также на юге и в центре Красноярского края. Метеоролог назвал погоду в данных регионах опасной и отметил, что их жителей ждет весьма долгий период аномальных холодов.

Кроме того, сложные погодные условия ожидаются в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях. Там выпадет большое количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Жителям этих регионов стоит ждать сильного ветра, порывы которого местами могут достигать до 18 м/с, отметил специалист.

Накануне руководитель Гидрометцентра Вильфанд назвал зиму 2024 года в России ненормальной по причине того, что снежные осадки бьют все мыслимые рекорды.

Ранее автоэксперт рассказал, как завести машину в мороз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами