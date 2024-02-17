Жителей российских регионов предупредили об аномальных холодах

В нескольких регионах России ожидается понижение температуры до -40°C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью RT.

По его словам, сильные морозы прогнозируются в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях, а также на юге и в центре Красноярского края. Метеоролог назвал погоду в данных регионах опасной и отметил, что их жителей ждет весьма долгий период аномальных холодов.

Кроме того, сложные погодные условия ожидаются в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях. Там выпадет большое количество осадков в виде дождя и мокрого снега. Жителям этих регионов стоит ждать сильного ветра, порывы которого местами могут достигать до 18 м/с, отметил специалист.

Накануне руководитель Гидрометцентра Вильфанд назвал зиму 2024 года в России ненормальной по причине того, что снежные осадки бьют все мыслимые рекорды.

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