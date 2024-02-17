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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога распространилась на Кировоградскую и Николаевскую области

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Shutterstock/Wirestock Creators

Воздушная тревога на Украине распространилась еще на два региона — на Кировоградскую и Николаевскую области. Это следует из данных карты министерства цифровой трансформации Украины.

В настоящий момент тревога распространилась на пять регионов страны. Около часа назад сирены сработали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Сигналы тревоги также сработали в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

До этого стало известно, что на окраине Запорожской области взрывом поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава подконтрольной Украине части Запорожской областной администрации.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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