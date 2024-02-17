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Пьяный крымчанин вылил на сестру бензин и поджег ее

В Крыму мужчину задержали за поджог собственной сестры

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Жителя Крыма подозревают в том, что он поджег сестру. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Ленинском районе. По версии следствия, мужчина, его родственница и еще несколько людей находились в одном здании. В какой-то момент между употребившим алкоголь мужчиной и женщиной возник конфликт.

«Зная, что в доме находятся еще несколько человек, а огонь может распространиться на иные строения, облил сестру бензином и поджег», – сообщили в прокуратуре.

Приехавшие на место медики спасти женщину не смогли.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Россиянина отправили под стражу. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Новосибирской области мужчина поджег 21-летнюю девушку после пьяной ссоры.

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