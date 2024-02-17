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Россиянин ранил ножом на полицейских, которых вызвала его жена

В Ивановской области задержали мужчину, который ранил полицейских ножом

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Depositphotos

Житель Ивановской области предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В конце декабря жена обвиняемого вызвала полицейских в свою квартиру в поселке Савино. Женщина рассказала, что ее 59-летний муж употребил алкоголь и стал неадекватно себя вести.

Мужчина агрессивно отреагировал на визит правоохранителей. Он схватился за нож и нанес двум сотрудникам полиции ранения в область лица. Тем не менее злоумышленник был доставлен в отдел. Впоследствии его обвинили в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

В ближайшее время фигурант ответит за содеянное в суде.

Ранее пожилая женщина набросилась на сотрудника СК, который обыскивал ее квартиру.

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