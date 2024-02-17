Женщина устроила пожар в отделении банка после того, как ей отказали в снятии наличных

Во Франции женщина не смогла снять деньги и устроила пожар в офисе банка. Об этом пишет actu17.

16 февраля 52-летняя женщина вошла в отделение банка Société Générale на улице Мориса Тореза в Нантере и попыталась снять деньги. Однако на ее счету не оказалось нужной суммы денег. Сотрудники не смогли помочь клиентке, и она стала им угрожать. Затем подозреваемая достала банку с легковоспламеняющимся веществом и подожгла фитиль.

Пожар вызвал панику среди посетителей, но поджигательница даже не пыталась покинуть место происшествия. В конце концов ее задержали, заковали в наручники и повели в полицейскую машину, чтобы отвезти в участок. Однако женщина отказалась передвигаться самостоятельно, и полицейские были вынуждены нести ее на руках. По некоторым данным, подозреваемая страдает психическими расстройствами. Начато расследование.

Ранее в Архангельской области задержали мужчину, который запустил фейерверк в отделении банка.