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В сети появились кадры водружения российскими бойцами флага на заводе в Авдеевке

На крыше Авдеевского коксохимического завода подняли флаг России

На крыше Авдеевского коксохимического завода поднят флаг России — ВС РФ планомерно зачищают город. Об этом сообщает Тelegram-канал Readovka.

Кадры являются свидетельством того, что ВС РФ установили контроль над территорией этого промышленного предприятия.

«Триколоры один за другим появляются в разных районах Авдеевки», — отмечают авторы поста.

В сообщении также говорится, что накануне российские военные освободили ключевую позицию ВСУ на юге от Авдеевки — бойцы растянули флаг России на территории укрепрайона «Зенит».

Кроме того, Readovka констатирует, что триколоры установлены в самом центре Авдеевки — в парке возле монумента советским воинам-освободителям.

«Тем временем ВСУ бегут из населенного пункта», — говорится в сообщении.

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