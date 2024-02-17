В сети появились кадры водружения российскими бойцами флага на заводе в Авдеевке

На крыше Авдеевского коксохимического завода поднят флаг России — ВС РФ планомерно зачищают город. Об этом сообщает Тelegram-канал Readovka.

Кадры являются свидетельством того, что ВС РФ установили контроль над территорией этого промышленного предприятия.

«Триколоры один за другим появляются в разных районах Авдеевки», — отмечают авторы поста.

В сообщении также говорится, что накануне российские военные освободили ключевую позицию ВСУ на юге от Авдеевки — бойцы растянули флаг России на территории укрепрайона «Зенит».

Кроме того, Readovka констатирует, что триколоры установлены в самом центре Авдеевки — в парке возле монумента советским воинам-освободителям.

«Тем временем ВСУ бегут из населенного пункта», — говорится в сообщении.