В раздевалке спортивной школы в Мелитополе произошел взрыв

В раздевалке детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №3 в Мелитополе произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, на втором этаже здания могли находиться дети, которые приехали из Луганска на турнир по самбо. В настоящий момент все находившиеся в ДЮСШ эвакуированы, на месте работают спецслужбы.

До этого в столице Калмыкии меньше чем за сутки произошли два взрыва. По предварительной информации, их виновник — 29-летний местный житель, который стоял на учете в психоневрологическом диспансере и пришел на прием к психологу с гранатой. Первый взрыв произошел прямо во время приема. При обыске дома местного жителя силовики нашли взрывчатку, на которой подорвались сами, когда пытались ее обезвредить.

8 февраля в селе Поречье Приморского края произошел взрыв в школьной котельной из-за кочегара, не уследившего за оборудованием.

9 февраля Вооруженные силы Украины атаковали село Зеленополь Куйбышевского района в Запорожской области, ракеты попали в школу и церковь.

Ранее ребенок пострадал от взрыва петарды в школе Петербурга.