Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Куратора обвиняемого в подготовке теракта агента СБУ объявили в розыск

Куратора обвиняемого в подготовке теракта агента СБУ объявили в розыск

close
100%
РИА «Новости»

Следственный комитет России объявил в международный розыск куратора агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина — фигуранта дела о подготовке теракта в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативного-разыскных мероприятий был установлен куратор Кармазина», — сказал источник.

По его словам, куратором оказался гражданин Украины Александр Калачев. Злоумышленник объявлен в федеральный и международный розыск.

До этого Мещанский суд в Москве заочно арестовал Калачева, он обвиняется в совершении четырех диверсионных преступлениях.

А 15 февраля Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста гражданину России и уроженцу Тольятти Юрию Плыске в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. По информации агентства, мужчине продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, а всего — до 12 месяцев, то есть до 22 апреля 2024 года.

Ранее россиянина осудили за госизмену в подростковом возрасте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами