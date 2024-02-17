Куратора обвиняемого в подготовке теракта агента СБУ объявили в розыск

Следственный комитет России объявил в международный розыск куратора агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина — фигуранта дела о подготовке теракта в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативного-разыскных мероприятий был установлен куратор Кармазина», — сказал источник.

По его словам, куратором оказался гражданин Украины Александр Калачев. Злоумышленник объявлен в федеральный и международный розыск.

До этого Мещанский суд в Москве заочно арестовал Калачева, он обвиняется в совершении четырех диверсионных преступлениях.

А 15 февраля Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста гражданину России и уроженцу Тольятти Юрию Плыске в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. По информации агентства, мужчине продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, а всего — до 12 месяцев, то есть до 22 апреля 2024 года.

Ранее россиянина осудили за госизмену в подростковом возрасте.