В Петербурге бывшего сотрудника МВД подозревают в вербовке в ВСУ

В Петербурге во время обысков у подозреваемого в вандализме мужчины нашли переписку с подозрительными украинскими абонентами. Об этом сообщает «Фонтанка».

За некоторое время до обысков, по версии правоохранителей, 56-летний уроженец Нижнего Тагила оставил надписи на здании политехнического университета имени Петра Великого, храме Иконы Божьей Матери на Гжатской улице и храме Покрова Божьей Матери на Политехнической улице. После этого было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители оперативно нашли мужчину. Выяснилось, что в 90-х годах он служил в органах МВД в Хабаровском крае оперативником уголовного розыска.

При обыске у россиянина нашли переписки с абонентами, обозначенными как «ВСУ» и другие. В переписках усмотрели вербовку мужчины в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

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