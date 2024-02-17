Посол в Венгрии сообщил о возможных изменениях в российском учебнике истории

Авторы нового российского учебника истории для школьников старших классов могут внести в него изменения, касающиеся описания венгерских событий 1956 года. Об этом заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов в интервью газете Magyar Nemzet.

Осенью 2023 года правительство Венгрии выразило несогласие с тем, как в российском учебном пособии для 11-х классов трактуются события 67-летней давности. Книгу также раскритиковали венгерские СМИ и оппозиционные политики. Правительство Венгрии при этом заявило, что оценка событий 1956 года «настолько очевидна», что вступать в какие-либо дебаты на эту тему нет никакой необходимости. Венгры считают, что во время революции в тот год они боролись за свою свободу и независимость.

Станиславов подчеркнул, что цели оскорбить Венгрию у авторов учебника не было.

«К сожалению, новость об учебнике поступила в венгерские медиа из ангажированных СМИ в умышленно искаженном виде и, возможно, поэтому вызвала реакцию, которую она не заслуживала», — сказал дипломат.

По его словам, авторский коллектив принял во внимание дискуссии, которые вызвало в венгерском обществе содержание пособия, поэтому в его текст планируется внести некоторые коррективы.

В конце декабря министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что учебники истории, в которых содержится обновленная информация о репрессированных народах, начали поступать в российские школы.

15 января сенатор Андрей Климов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление министра обороны Болгарии Тодора Тагарева о необходимости убрать упоминания о сотрудничестве Москвы и Софии из учебников по истории. Член Совфеда подчеркнул, что, вычеркивая Россию из своего прошлого, республика разрушает свое будущее.

Ранее Владимир Путин объяснил, для чего был создан новый учебник истории.