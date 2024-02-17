В Москве трое детей пострадали в аварии с участием иномарок

В Москве произошла массовая авария с участием иномарок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Инцидент произошел на улице Народного ополчения. По предварительной информации, мужчина за рулем машины Mazda пытался выехать с прилегающей к дому территории и столкнулся с двумя водителями на машинах марки Hyundai и Nissan.

В аварии пострадали пять человек, из них три ребенка. О том, какие травмы они получили, не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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