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В Москве трое детей пострадали в аварии с участием иномарок

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с тремя авто на северо-западе Москвы

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве произошла массовая авария с участием иномарок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Инцидент произошел на улице Народного ополчения. По предварительной информации, мужчина за рулем машины Mazda пытался выехать с прилегающей к дому территории и столкнулся с двумя водителями на машинах марки Hyundai и Nissan.

В аварии пострадали пять человек, из них три ребенка. О том, какие травмы они получили, не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростовской области военный грузовик протаранил «Газель» и разорвал ее на части.

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