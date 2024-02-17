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В Ижевске полностью потушили пожар в производственном здании

МЧС: пожар в производственном здании в Ижевске полностью потушен

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Николай Хижняк/РИА Новости

Пожар в производственном здании в Ижевске полностью потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в Ижевске полностью ликвидирован», — заявили в ведомстве.

До этого в МЧС сообщали, что площадь пожара в здании в Ижевске выросла до 3,5 тысячи квадратных метров. На месте работали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

16 февраля в Кудымкаре пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме. В момент возникновения пожара в доме находились только двое детей. Оказавшись в опасной ситуации, 15-летняя девочка не растерялась и вывела свою трехлетнюю сестру на свежий воздух.

В тот же день ГУ МЧС по Астраханской области также сообщало, что в Астрахани горит кровля и внутренняя отделка жилого дома на площади 400 квадратных метров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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