В Красноярске ребенку отказались продавать игрушку за монеты, которые он копил два года

В Красноярском крае ребенок два года копил монеты, чтобы купить понравившуюся игрушку, но в магазине отказались принимать мелочь. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

На горячую линию Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила необычная жалоба от родителя, местный житель рассказал, что его ребенок два года копил деньги, чтобы купить себе игрушку. Когда наконец удалось собрать нужную сумму, сотрудник магазина отказался принимать такое количество мелочи, а в банке, куда семья принесла мелочь, потребовали комиссию за обмен.

«Продавец не имеет права отказать в продаже товара в связи с тем, что у вас в наличии только монеты мелкого достоинства. Торговые организации обязаны принимать любые монеты в любом количестве», — сообщили в управлении краевого Роспотребнадзора.

Отказ в приеме монет — нарушение закона, отметили в ведомстве, законный представитель ребенка имеет право обратиться с жалобой к руководству магазина.

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