Москвичам рассказали, когда наступит метеорологическая весна

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна в Москве может наступить после 20 марта. Своим прогнозом она поделилась в Telegram-канале.

Позднякова отметила, что астрономическая весна начинается после дня весеннего равноденствия, который в 2024 году приходится на 20 марта, и по погоде может совпасть с метеорологической весной.

Синоптик добавила, что фенологическая фаза весны наступит в апреле, когда средняя суточная температура воздуха превысит +5°С и начнется вегетация растений.

Позднякова до этого заявляла, что в России в разное время начинаются календарная и метеорологическая весна. По ее словам, с приходом марта ждать тепла в этом году не стоит — настоящая весна наступит в России в последней декаде первого весеннего месяца.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что в субботу, 17 февраля, Москву и Подмосковье ждет значительное потепление.

По мнению синоптиков, москвичей в этом году ожидает «внезапная и противоречивая» весна.

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