В российской школе прямо на уроке у ученика взорвался пауэрбанк

В Нижнем Новгороде на уроке произошел хлопок из-за зарядного устройства. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в школе №127 на Комсомольской улице. Во время занятия у одного из учеников задымился пауэрбанк. Учитель быстро сориентировался в ситуации и потушил устройство с помощью огнетушителя.

В результате никто не пострадал, эвакуация не понадобилась.

Пожары и хлопки, связанные с пауэрбанками, происходят ежедневно. По словам директора департамента информационной политики МЧС РФ Романа Охтенко, неправильная зарядка этих устройств все чаще становится причиной возгораний.

Ранее в Москве у восьмиклассницы во время урока взорвался пауэрбанк в рюкзаке.