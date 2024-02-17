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Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела города

Мэр Демидов: всего после обстрела Белгорода получили повреждения 193 квартиры

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Телеграм-канал «ДЕМИДОВ»

Всего после обстрела в Белгороде в четверг повреждены 193 квартиры, 68 индивидуальных домов и 13 хозяйственных субъектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Всего к этому моменту есть данные о повреждениях в 261 жилом помещении. Всего пострадало 193 квартиры: в 12 многоквартирных домах предстоят масштабные работы по замене остекления», — написал он.

Демидов также сообщил о повреждениях 68 частных домов и 13 хозсубъектов.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали 19 местных жителей.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire был обнаружен в Харьковской области.

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