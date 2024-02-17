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В Иркутской области воспитательница детсада истязала детей

В Байкальске воспитательницу подозревают в избиении детей в детском саду

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Pixabay

В Иркутской области в отношении воспитателя детсада возбудили уголовное дело после жалобы родителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Слюдянском районе региона. По версии следователей, в период с ноября 2023 по январь 2024 года сотрудница жестоко обращалась с детьми. Она постоянно избивала воспитанников.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании двух и более несовершеннолетних.

По данным прокуратуры, правоохранители заинтересовались ситуацией после жалобы женщины из Байкальска, чей сын ходит в детский сад. На данный момент проводятся надзорные мероприятия. Уголовное дело находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Уссурийске арестовали воспитателя, которая пыталась силой уложить ребенка спать.

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