На Алтае двое мужчин изнасиловали молодую женщину, угрожая ей ножом

В Чойском районе республики Алтай будут судить рецидивистов, которые вдвоем надругались над молодой женщиной. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Преступление произошло 27 ноября прошлого года в селе Чоя. Двое местных жителей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, приставили нож к шее девушки и изнасиловали ее, угрожая ей расправой. Пострадавшая обратилась в полицию.

Злоумышленники были задержаны в кратчайшие сроки и отправлены под стражу. Их обвинили в изнасиловании, совершенном группой лиц. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее шестикратно судимый житель Карелии затащил женщину в лес и изнасиловал ее.