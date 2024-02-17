В Новосибирске нашли мать младенца, которого выбросили в мусор

В Новосибирске женщину обвинили в том, что она выбросила своего ребенка в контейнер с отходами. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Местную жительницу задержали, ей уже предъявили обвинение.

«В ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения», – сообщили в ведомстве.

Накануне полиэтиленовый пакет с младенцем нашли в Железнодорожном районе города. Ребенка оперативно доставили в медучреждение, где специалисты оказали пациенту необходимую медицинскую помощь. Детали о состоянии пострадавшего не сообщаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее охранник элитного жилого комплекса нашел младенца в мусорном баке.