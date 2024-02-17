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Мать расправилась с 11-летним сыном, чтобы он не рос в тяжелых финансовых условиях

Американку приговорили к пожизненному заключению за расправу над 11-летним сыном

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County of Montgomery Courthouse/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать из Пенсильвании расправилась с сыном-школьником, чтобы он не ощутил на себе давление финансовых проблем. Об этом сообщает People.

В апреле 2023 года 11-летний Мэтью учился в шестом классе. Когда его тeло нашли, на шее у него обнаружили следы от шнурков, а лицо мальчика было опухшим.

«Мэтью был необыкновенным ребенком с улыбкой, яркой как солнце. Мы любили его и будем вечно оплакивать его потерю», — было сказано в заявлении школы.

После ареста мать ребенка рассказала полиции, что семья испытывала финансовые трудности. Она призналась, что пошла на преступление, потому что не хотела, чтобы ее сын рос в таких условиях. В итоге судья признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде пожизненного заключения, отклонив доводы ее защитников о невменяемости.

Адвокат осужденной выразил разочарование после вынесения приговора.

«Я считаю, что это произошло только потому, что она находилась в состоянии психоза и психического расстройства по причинам, которые я назвал. Любовь к ребенку, ее характер», — заявил он.

Ранее суд в Тверской области отправил под арест мать, которая годами избивала детей и морила их голодом.

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