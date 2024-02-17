В Омске пенсионерка напала с молотком на внука и изрезала ножом свою престарелую мать

В Кировском районе Омска прокуратура выясняет обстоятельства нападения пенсионерки с молотком на ребенка, мальчик находится в отделении реанимации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в омской многоэтажке 16 февраля. Семья готовилась к завтраку, внезапно родители услышали из комнаты крики девятилетнего сына, по данным Telegram-канала Shot, мать и отец вошли в спальню и увидели, как 57-летняя бабушка стояла над постелью внука и била его молотком по голове.

Семья вызвала скорую помощь, в это время бабушка забежала в другую комнату, схватила нож и ранила себя в шею и живот, а потом напала на свою 86-летнюю мать, после чего выбежала из квартиры. На улице ее задержали приехавшие полицейские.

Внук и напавшая на него бабушка в реанимации, также в больнице прабабушка, у нее легкие ранения шеи и плеча. По факту нападения на ребенка и пожилую женщину возбуждено уголовное дело.

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