В супермаркете Тюмени кассир-мигрант приставал к школьнице

В Тюмени задержан иностранец, который домогался ребенка в магазине. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Инцидент произошел 13 февраля в одном из сетевых магазинов в Тюмени, с заявлением в полицию обратилась мать 13-летней школьницы. Женщина сообщила, что дочь пошла в магазин за продуктами, за ней увязался кассир торговой точки и начал приставать.

Девочка сумела вырваться и убежать от незнакомца. По факту домогательств к ребенку региональный СК возбудил уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержан иностранец, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Туле задержали извращенца, пристававшего к школьницам в автобусе.