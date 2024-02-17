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Россиянка заставляла девятилетнюю дочь воровать в магазинах

В Краснодарском крае мать заставляла девятилетнюю дочь воровать

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Горячем Ключе Краснодарского края будут судить местную жительницу, которая заставляла дочь совершать кражи из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Как установили следователи, 30-летняя ранее судимая жительница Кубани вместе с дочерью воровала продукты из сетевых магазинов. Женщина обещала купить девочке сладости и подарки, если та незаметно положит в свой рюкзак украденные продукты и вещи.

В отношении матери возбуждено уголовное дело о краже, ей также предстоит ответить в суде за вовлечение несовершеннолетней в преступные действия. Женщине может грозить до шести лет заключения.

Ранее россиянин, заставлявший сына воровать, отделался условным сроком.

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