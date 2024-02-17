Российской пенсионерке удалили опухоль уха, которая росла 60 лет

Сложнейшую операцию провели в Калининградской областной клинической больнице, у возрастной пациентки удалили развивавшуюся 60 лет опухоль в ухе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

76-летняя жительница Калининграда поступила в больницу с резкой болью в области уха и параличом левой стороны лица, более 60 лет пациентка мучилась от болей в ухе и гнойных выделений. В 1962 году женщине провели операцию по поводу перенесенного отита, после хирургического вмешательства началось развитие доброкачественной опухоли— холестеостомы.

«Выяснилось, что холестеостома разъела всю кость и уже лежала на твердой мозговой оболочке, в будущем это привело бы к трагичному исходу. Проблема для нас также была в том, что оказался поврежденным лицевой нерв, из-за чего и произошел паралич левой части лица пациентки», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Андрей Самко.

Операция длилась более трех часов, новообразование удалось успешно удалить. После длительного курса реабилитации пожилая женщина была отпущена на амбулаторное лечение, она находится под наблюдением отоларинголога.

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