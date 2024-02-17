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Пенсионерка попала в реанимацию после поездки на автобусе

«78.ru»: в Петербурге пенсионерка оказалась в реанимации после поездки на автобусе

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Shutterstock

В Петербурге пожилая женщина не удержалась на ногах во время поездки в автобусе и попала в больницу с травмой головы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на юге Петербурга, 84-летняя пенсионерка ехала в автобусе, транспорт резко затормозил, пожилая женщина не смогла удержать равновесие, упала и сильно ударилась головой.

С травмой черепа и гематомой головного мозга пенсионерку поместили в реанимацию, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти женщина попала в нейрохирургию из-за отлетевшего ей в лицо колеса автобуса.

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