Российские врачи девять часов оперировали пациентку с редкой патологией сердца

В кардиоцентре Нижнего Новгорода хирурги девять часов боролись за жизнь пациентки с редким пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Тяжелый порок сердца у 17-летней пациентки был выявлен еще при рождении, за 15 лет жизни девушка перенесла четыре сложные операции, которые помогли улучшить ее состояние.

Однако около года назад из-за распространения гнойной инфекции начала формироваться аневризма сердца, готовая разорваться в любой момент. Медики приняли решение о проведении срочной операции.

«В больнице срочно был собран консилиум, разработан план операции. Из Санкт-Петербурга экстренно, скоростным поездом был доставлен биологический протез легочной артерии. Утром 20 января хирурги приступили к операции. Кардиохирургическая бригада в составе 13 человек девять часов боролась за жизнь девочки», — рассказал главный врач cпециализированной кардиохирургической клинической больницы Антон Максимов.

Пациентку подключили к искусственному кровообращению, медики смогли протезировать легочную артерию. Послеоперационный период прошел благополучно, девушка выписана на амбулаторное лечение под наблюдение кардиолога.

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