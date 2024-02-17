Живущие в немецком городе Гера, федеральная земля Тюрингия, беженцы с Украины были замечены за тем, как выбрасывают в мусор бесплатные продукты. Об этом пишет немецкое издание Focus.

По информации журнала, безупречно упакованные и съедобные продукты из продовольственного банка Geraer Tafel в Гере — сыр, салат, йогурт, специи — были, по видимому, намеренно выброшены в мусорный бак.

«На обочине остановилась машина с украинскими номерами. Пара пришла примерно с пятью плотно набитыми сумками. Прежде чем выкинуть их, они разобрали вещи на улице. Мужчина с полной сумкой подбежал к следующему мусорному баку и бросил ее туда», — поделился местный житель Винфрид Стекер.

По словам Гизельды Шедлих, руководителя Geraer Tafel, это не первый случай, когда продукты оказываются в мусорных контейнерах.

До этого эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог Алексей Чихачев рассказал в беседе с «Лентой.ру», что проблема мигрантов в Великобритании и Евросоюзе перезрела.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.