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В России подготовили новый порядок оказания первой медицинской помощи

Минздрав установил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Министерство здравоохранения РФ подготовило новый порядок оказания первой медицинской помощи. Проект приказа «Об утверждении Порядка оказания первой помощи» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, также устанавливается перечень состояний, при которых оказывается первая медицинская помощь. В частности, предлагается разрешить оказывать первую медицинскую помощь без согласия пострадавшего, одного из родителей или иного законного представителя при условии, что пострадавший или его законный представитель не выражают явного отказа от помощи до начала ее оказания.

Также при оказании первой помощи могут использоваться инструкции от диспетчера по приему вызовов скорой медицинской помощи. Кроме того, для оказания первой помощи планируют разрешить использовать не входящие в аптечки, укладки, наборы и комплекты медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, и подручные средства.

До этого Сеченовский Университет и Яндекс заключили соглашение, в рамках которого планируют совместно развивать ИИ для медицины и фармацевтики и реализовать более 10 проектов в этом направлении.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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