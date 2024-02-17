Летевший в Сочи самолет вынужденно сел в Махачкале из-за повышенного давления у пассажира

В махачкалинском аэропорту Уйташ вынужденно сел самолет авиакомпании «Икар». Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Ульяновск — Сочи, произошел 15 февраля. В 20:54 по московскому времени пилоты объявили сигнал «срочность» и доложили диспетчерам из Ростова-на-Дону о больном пассажире.

Экипаж принял решение об экстренной посадке на запасном аэродроме в Махачкале. В 21:24 по московскому времени самолет благополучно приземлился, и пассажир с высоким артериальным давлением был передан в руки медиков.

Уже через час запланированный рейс продолжился. О состоянии мужчины, который не смог долететь до Сочи, данных не поступало.

Ранее самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за попавшей в него молнии.