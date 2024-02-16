Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Татарстане подростки напали на инвалида

112: подростки в Татарстане на улице напали на инвалида

В Татарстане подростки напали на инвалида на улице. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел днем.

«Несколько малолетних хулиганов напали на мужчину с тростью и толкнули его в снег. Тот упал и ударился о землю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине помогли встать прохожие, они же довели его до дома.

До этого в Мурманске подростки били своего ровесника и издевались над ним под камерой.

Инцидент попал на камеру домофона одного из жилых домов на проспекте Героев-Североморцев. Трое молодых людей, имевших при себе резиновую дубинку, нанесли телесные повреждения вышедшему на улицу жильцу многоэтажки.

Также во Франции учитель средней школы пострадала от рук учеников, пытаясь разнять драку девочек-подростков.

Ранее пьяный россиянин избил подростка из-за расстегнутой куртки и пригрозил ему расправой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами