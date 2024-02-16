В Татарстане подростки напали на инвалида на улице. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел днем.

«Несколько малолетних хулиганов напали на мужчину с тростью и толкнули его в снег. Тот упал и ударился о землю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине помогли встать прохожие, они же довели его до дома.

До этого в Мурманске подростки били своего ровесника и издевались над ним под камерой.

Инцидент попал на камеру домофона одного из жилых домов на проспекте Героев-Североморцев. Трое молодых людей, имевших при себе резиновую дубинку, нанесли телесные повреждения вышедшему на улицу жильцу многоэтажки.

Также во Франции учитель средней школы пострадала от рук учеников, пытаясь разнять драку девочек-подростков.

Ранее пьяный россиянин избил подростка из-за расстегнутой куртки и пригрозил ему расправой.