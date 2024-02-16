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Ижевчанин обстрелял из пневматики велосипедистов и отправился в колонию на 3,5 года

Жителя Ижевска осудили за стрельбу из пневматики в общественном месте

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Ижевске вынесли приговор мужчине, который обстрелял велосипедистов из пневматики. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В мае 2023 года ранее судимый 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из пневматической винтовки в общественном месте. Он целился в проезжавших мимо велосипедистов и попал в плечо одного из них.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Суд постановил, что своими действиями обвиняемый грубо нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, а также причинил потерпевшему моральные страдания и телесные повреждения.

Подсудимый, как уточняется, лишь частично признал свою вину. Его приговорили к лишению свободы на срок три года шесть месяцев, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее волгоградец с размаха пнул девушку в живот в супермаркете и попал на видео.

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