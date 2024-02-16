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Россиянка случайно сожгла своего знакомого заживо

В Марий Эл будут судить женщину, которая устроила пожар и живьем сожгла приятеля

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Pixabay

В Марий Эл женщина случайно подожгла свой дом, из которого не смог выбраться ее собутыльник. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, 14 декабря жительница одной из деревень Горномарийского района распивала спиртное вместе со своим 57-летним знакомым. Из-за попытки женщины разжечь печь бензином произошло возгорание. Огонь быстро охватил помещение. Хозяйка успела выбежать на улицу, мужчина покинуть дом не сумел.

43-летнюю женщину задержали и обвинили в причинении смeрти по неосторожности, она полностью признала свою вину. Расследование завершилось после проведения нескольких судебных экспертиз и допроса свидетелей. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

Ранее мать сожгла младенца в духовке, перепутав ее с кроваткой.

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