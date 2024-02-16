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В Петербурге зарегистрировали первый иск на решение МВД о лишении гражданства РФ

В Петербурге армянин потребовал вернуть гражданство РФ, отнятое из-за судимости

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Проживающий в Санкт-Петербурге уроженец Армении Арсен Киракосян подал иск о возвращении ему российского гражданства, которое было аннулировано в результате решения МВД из-за наличия у него судимости. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов в Telegram-канале.

Согласно информации пресс-службы, данный иск стал первым подобным в Петербурге и привлек значительное внимание как со стороны общественности, так и со стороны юридического сообщества.

Объединенная пресс-служба судов города подтвердила, что иск был подан, в качестве ответчика выступает управление министерства внутренних дел России по Кировскому району города.

Как отмечается в публикации, в 2020 году Смольнинский суд вынес приговор, признав Киракосяна виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначив четыре года лишения свободы. В декабре 2023 года, региональное управление МВД приняло решение о лишении его российского гражданства в соответствии с новым законодательством.

Дело также выделяется как прецедентный случай, который может оказать влияние на будущие решения в подобных ситуациях, заключается в материале.

В январе в Челябинской области троих мигрантов лишили гражданства РФ за наркопреступления.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят лишать гражданства получивших паспорт России украинцев.

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