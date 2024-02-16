Россиянин напал на друга детства и ударил его камнем по голове ради пакета с деньгами

В Пензе будут судить местного жителя, который совершил разбойное нападение на своего друга детства. Об этом сообщает областная прокуратура.

24 июля прошлого года старые приятели гуляли по лесу, в руках у жертвы находился пакет с крупной суммой денег. По версии следствия, в какой-то момент нападавший ударил одноклассника камнем по голове, распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и ударил его вновь. Затем злоумышленник вырвал из руки пострадавшего пакет, в котором, помимо денег, лежали одежда и другие вещи, а затем скрылся с места преступления. Своими действиями он причинил ущерб на сумму более 140 тыс. рублей.

Вскоре 37-летнего подозреваемого задержали. Он частично признал свою вину и заявил, что первым в тот день оружие достал потерпевший. Он якобы выхватил из рюкзака нож и стал его оскорблять после того, как фигурант внезапно решил прервать прогулку. Обвиняемый утверждал, что знаком с мужчиной с 1992 года и поддерживал с ним дружеские отношения. Однако когда его товарищ продемонстрировал клинок, он испугался за свою жизнь и достал перцовый баллончик, который всегда носит с собой, чтобы отпугивать собак. Затем мужчина поднял с земли камень и ударил пострадавшего в область затылка, еще раз брызнул из перцового баллончика и ушел. Фигурант утверждал, что не забирал у потерпевшего ни денег, ни вещей.

«Пакет был обнаружен на месте преступления. Денежные средства в нем отсутствовали», — уточнили в пресс-службе.

В ближайшее время дело о разбое, возбужденное в отношении ранее не судимого местного жителя, будет рассмотрено в районном суде.

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