Сибирячка не поделила дочь с экс-супругом и чуть не откусила ему ухо

В Новосибирске женщина не поделила с бывшим супругом дочь и чуть не откусила ему ухо во время конфликта. Об этом сообщат ngs.ru со ссылкой на шоу «Мужское / Женское» на Первом канале.

По информации издания, женщина рассказала, что до развода прожила с бывшим мужем около 7 лет. По ее словам, он периодически избивал ее. При этом после окончания отношений мужчина купил дом недалеко от места жительства экс-супруги, а потом между ним и новым возлюбленным россиянки произошла драка.

После этого бывшая жена сама приехала к мужчине домой из-за страха, что он якобы может от обиды поджечь ее дачу, и попыталась выяснить с ним отношения. Мероприятие не увенчалось успехом, и она уехала домой, однако, по словам россиянки, после этого экс-супруг сам приехал к ее жилищу. Там он якобы избил битой автомобиль и ее саму. В ходе потасовки она частично откусила ему ухо, позже медикам пришлось его пришивать.

Отмечается, что после произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело за проникновение на дачу бывшего мужа, который отрицает обвинения экс-супруги в преследовании.

Ранее мужчина откусил нос бывшей девушке, узнав, что она устроилась на новую работу.