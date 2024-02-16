Грабители ворвались в квартиру россиянки и принудили ее снять наличные с карты

В Подмосковье грабители ворвались в квартиру девушки и заставили ее снять и отдать деньги с банковской карты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в городе Дмитрове. В квартиру местной жительницы ворвались неизвестные, которые потребовали отдать деньги. Находившиеся там девушки ответили, что наличные у них отсутствуют, а все сбережения хранятся на банковских счетах.

После этого злоумышленники посадили россиянок в автомобиль и отвезли к банкомату, где заставили одну из них снять 40 тысяч рублей с карты. Преступники забрали деньги и скрылись.

Пострадавшие девушки обратились в полицию. Вскоре подозреваемых нашли и задержали, однако к этому времени они уже успели потратить украденное. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, их отправили в СИЗО.

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