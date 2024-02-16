Сибиряк сломал ногу и два дня пролежал в колодце в мороз

Под Новосибирском мужчина упал в колодец, сломал ногу и пролежал там два дня в мороз. Об этом сообщает infopro54.ru.

По информации издания, инцидент произошел в городе Бердск. Случайные прохожие, услышав стоны из теплового колодца, заглянули внутрь и увидели там мужчину. Сообщается, что он не мог двигаться — на место вызвали МЧС.

Спасатели в течение получаса эвакуировали мужчину со дна при помощи альпинистского снаряжения. Пострадавший рассказал, что упал и сломал ногу. После этого он провел там два дня при температуре на улице -35°С. Он не замерз лишь благодаря тому, что упал в тепловой колодец.

Ранее россиянка два дня не могла выбраться из ванны и получила серьезные ожоги.