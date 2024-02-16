Навального пытались реанимировать более получаса

Медики более 30 минут пытались реанимировать Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Лабытнангской городской больнице.

В горбольнице рассказали, что бригада «скорой» доехала до колонии меньше чем за семь минут. Затем за две минуты они добрались до самого пациента.

«Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — добавили в медучреждении.

По словам омбудсмена Ямала Андрея Нестерука, Навальный не подавал жалоб на условия содержания в колонии. Жалоб или обращений не было и от представителей осужденного.

Тем временем Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию в колонию на Ямале, где сидел Навальный, для выяснения обстоятельств его смерти. Комиссия состоит из руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее в ОНК рассказали о состоянии Навального незадолго до смерти.