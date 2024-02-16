Гладков навестил в больнице жителей Белгорода, пострадавших от обстрела

Двое из девяти жителей Белгорода, пострадавших во время обстрела города, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков посетил больницу №2 в Белгороде, где пообщался с пострадавшими и врачами. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Двое из них в тяжелом состоянии, находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ. Состояние остальных семи пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести и стабильное. Все они находятся в палатах в отделениях травматологии, хирургии и оториноларингологии», — написал он.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали 19 местных жителей.

Регион продолжает подвергаться атакам Украины. 16 февраля Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона ВСУ окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. В результате взрыва повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Ранее СК завел уголовное дело по факту обстрела Белгорода.