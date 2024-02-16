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Екатеринбуржец ударил женщину за отказ купить ему кофе

Mash: в Екатеринбурге мужчина ударил незнакомку за отказ купить ему кофе

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге мужчина ударил незнакомку, которая отказалась покупать ему кофе. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в магазине. Мужчина налил себе кипяток, столкнулся с 45-летней женщиной и разлил содержимое стакана. После этого он потребовал от посетительницы заказать ему новый напиток.

Женщина проигнорировала просьбу незнакомца, и стала выбирать себе кофе. Она добавила сироп и выбрала топпинг, и тогда просивший ее приобрести ему напиток мужчина ударил ее по голове — россиянка стукнулась о кассу. Нападавший скрылся.

Женщину забрали в больницу на машине скорой помощи с раной на затылке. Сообщается, что россиянке пришлось взять больничный.

Ранее волгоградец с размаха пнул девушку в живот в супермаркете и попал на видео.

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