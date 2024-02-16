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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о воздушной тревоге в городе

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В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

15 февраля воздушная тревога объявлялась в Белгороде. Позднее ее отменили.

15 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. По данным Минобороны РФ, сегодня средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью. Уточняется, что ВСУ пытались атаковать город при помощи РСЗО RM-70 «Вампир».

Сильные повреждения получило здание торгового центра на улице Плеханова. Кроме того, были выявлены разрушения в семи частных домах: выбиты окна, повреждены крыши и забор. В пяти многоэтажках в нескольких квартирах выбило окна, около пяти автомобилей повредило осколками. Повреждения также зафиксировали в магазине на территории одного из промышленных предприятий. Известно о 18 пострадавших и пяти летальных случаях.

Ранее очевидцы показали момент прилета украинского снаряда в здание магазина в Белгороде.

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