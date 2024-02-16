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ФСИН направила на Ямал комиссию для выяснения обстоятельств смерти Навального

ФСИН направила в ИК-З комиссию для выяснения обстоятельств смерти Навального

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Stringer/Reuters

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию в колонию, где сидел Алексей Навальный, для выяснения обстоятельств его смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что комиссия состоит из руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее в ОНК рассказали о состоянии Навального незадолго до смерти.

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