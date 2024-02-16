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СК начал проверку в связи со смертью Навального в колонии

СУ СК России по ЯНАО организовало проверку по факту смерти Навального

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Vladimir Kondrashov/AP

Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти Алексея Навального в колонии в поселке Харп. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Следственным управлением СК России по ЯНАО организована процессуальная проверка по факту смерти Навального Алексея Анатольевича в ИК №3», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следствием проводит комплекс мероприятий, которые направлены на то, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Днем 16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о смерти Навального.

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