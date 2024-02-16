Психолог объяснила, почему не стоит ждать ответной реакции, делая добро

Делая спонтанные добрые дела для окружающих, не стоит ждать благодарной реакции. Такой совет в интервью РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Славнова.

«Важно понимать, что реакция другого человека может быть обусловлена его личной историей, в которой он не привык к подаркам судьбы, а привычно было другое: за все нужно платить. Спонтанно делая добрые дела, важно не ждать благодарной реакции окружающих. Проявляйте доброту, не ожидая ничего взамен», — сказала психолог.

При этом она подчеркнула, что постоянная забота о других в ущерб собственным потребностям может привести к эмоциональной истощенности и выгоранию. В данном вопросе необходим баланс, добавила специалист.

Психолог Айгуль Гранд до этого рассказала, как распознать энергетического вампира. По ее словам, такие люди хорошо умеют устанавливать контакт. При общении с ними собеседники могут чувствовать усталость, эмоциональное истощение, отсутствие энергии. Сами энергетические вампиры ориентированы на себя, поэтому среди них часто можно встретить жалующихся, ноющих, а также искателей сочувствия и поддержки.

Ранее психолог перечислила характеристики мужчины-абьюзера.