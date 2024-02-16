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Путину доложили о смерти Навального

Песков: Путин уже знает о смерти Навального в колонии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о смерти Алексея Навального. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президенту доложено», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Корреспонденты поинтересовались у него, кто именно оповестил российского лидера о произошедшем. По словам Пескова, Путин узнал об уходе Навального из жизни «из Москвы».

В настоящее время президент РФ находится с рабочим визитом в Уральском федеральном округе. В частности, в рамках поездки глава государства побывал на «Заводе роботов», созданном на базе Челябинского кузнечно-прессового завода.

Днем 16 февраля управление ФСИН РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный скончался в исправительной колонии №3. Как рассказали в службе, после прогулки он пожаловался на плохое самочувствие и почти мгновенно потерял создание.

Работающие в колонии медики осмотрели Навального и решили вызвать скорую помощь. Однако прибывшим на место врачам не удалось его спасти.

Ранее была названа причина смерти Навального.

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